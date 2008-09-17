Тимошенко похвалила Яценюка на дорожку

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает, что Арсений ЯЦЕНЮК продолжит выполнять обязанности председателя Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Во-первых, я верю не заявлениям, а фактам. Я не знаю, какими были заявления, но я вижу, что председатель Верховной Рады работает на своем рабочем месте и ведет заседания, и это у него неплохо получается. Я думаю, что и дальше он, пока не выяснены все политические позиции, как и правительство, будет работать на своем рабочем месте. И я думаю, что никаких громких заявлений не нужно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.