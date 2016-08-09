Комитет Рады рассмотрит скандальную ситуацию с согласованием сюжетов украинскими телеканалами с "ДНР"

Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат фракции "Народный фронт", председатель парламентского Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

"Кремль имеет заказ четко против тех, кто удержал страну в 2014 году и несмотря на развязанную Россией войну смог развернуть страну в западном направлении – в первую очередь против Турчинова, Яценюка, Авакова", - подчеркнула депутат.

"Хунта" не дает покоя российским пропагандистам, но обидно, что исполнителями заказа из Кремля часто становятся украинские журналисты. Можно сколько угодно говорить о свободе слова, но управление крупнейшим телеканалом страны врагом, который убивает десятки тысяч украинцев – это не свобода. Это бардак и хаос, который ведет к хаосу в головах миллионов украинцев, которые видят эту срежиссированную и помешанную информкартинку как реальность, а в конечном итоге и к хаосу в политике и стране в целом. Это Элемент гибридной войны, которая разрушает страну изнутри", - отметила представитель "Народного фронта".

При этом Сюмар пообещала, что на первом же заседании Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики она инициирует рассмотрение этого вопроса с участием редакторов и медиа экспертов.

"Потому что сегодня мы имеем ситуацию, когда слово убивает, а информационная безопасность означает реальную безопасность жизни тысяч украинцев", - подчеркнула глава профильного комитета.

Как сообщал УНИАН, ранее в Интернете появилось переписки сотрудницы так называемого министерства государственной безопасности "ДНР" Татьяны Егоровой с российским журналистом Леонидом Муравьевым, а также сотрудниками каналов "Интер" и "Донбасс".

Согласно с изложенной в Интернете перепиской, сотрудники каналов "Интер" и "Донбасс" согласовывали свои материалы с представителями "ДНР".

Позже в СБУ заявили о намерении проверить переписку украинских телеканалов с "ДНР".