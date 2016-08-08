Геращенко заявляет, что не нуждается в посредничестве в помощи семьям заложников

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Помощники передали мне, что в 9:45 позвонила Надежда, чтобы я пришла на митинг (под Администрацией президента - УНИАН). Я общаюсь с мамами и семьями заложников в постоянном режиме, помогаю в решении тех проблем (социально-бытовых), что есть в моей компетенции, поэтому вряд ли нуждаюсь в посредничестве в этом важном для меня общении", - заявила она.

Геращенко поблагодарила семьям заложников за мужество и преданность своим мужьям.

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"Это настоящие истории настоящей поддержки и любви. И призываю всех к деликатности в теме семей заложников. Мамы и жены в непростом психологическом состоянии, они нуждаются в поддержке", - подчеркнула она.

Представительница Украины на Минских переговорах также выразила уверенность, что "обязательно всех вытащим", хотя и, к сожалению, "не так быстро, как того бы нам всем очень хотелось бы".

"И, конечно, открыта к общению со всеми народными депутатами в вопросе освобождения заложников. Это тема, где нет и не может быть политики, это наша совместная цель - освободить всех. Поэтому на эти темы мы находим общий язык даже с теми депутатами из РПЛ, "Самопомочи", "Батькивщины" или других фракций, с которыми, бывает, эмоционально спорим или ссоримся по другим вопросам", - добавила первый вице-спикер парламента.

Она отметила, что в течение года удалось освободить более 80 пленников, среди которых и сама Савченко, к освобождению которой было причастно "много людей доброй воли, дипломатов, политиков".

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"Я знаю, сколько усилий приложил к этому лично президент, которому пришлось несколько раз говорить об освобождении с Путиным. Во время этих телефонных разговоров всегда звучала и тема освобождения остальных пленников - что в тюрьмах на оккупированных территориях и в тюрьмах РФ. Мы все искренне рады, что Надежда сейчас вместе со своей семьей. И я, и СБУ были в постоянном контакте с мамой и сестрой Надежды, брали трубку или в 7 утра или в 23 вечера, помогали в те трудные для семьи месяцы, чем могли", - подчеркнула Геращенко.

Напомним, по данным Геращенко, среди 107 заложников боевиков 64 являются военными.

3 августа Савченко заявила, что начала бессрочную голодовку с требованием освобождения украинских заложников, удерживаемых на оккупированном Донбассе и в России.