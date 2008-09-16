Ющенко: переговоры БЮТ с ПР идут 1,5 месяца - циничные и предательские

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал интервью информационному агентству Associated Press.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, основными темами разговора стали внутриполитическая ситуация в Украине, российско-украинские отношения после событий в Грузии и влияние российско-грузинского конфликта на перспективы европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Отвечая на вопрос о новом формате коалиции в Верховной Раде, Президент констатировал, что коалиция, которая де-факто была сформирована 2 сентября (имеется в виду совместное голосование БЮТ и Партии регионов за ряд законов в парламенте – УНИАН), начала оформляться де-юре.

«Идет процесс переговорный, очень динамичный, который имеет большую глубину своей вероятности», – сказал Президент, добавив, что эти переговоры продолжаются полтора месяца и имеют «циничный, закулисный, предательский характер».

В то же время В.ЮЩЕНКО уверен, что такой союз будет непродолжительным, поскольку он держится на договоренностях о распределении должностей, а не на национальных приоритетах.

В то же время Президент оптимистически оценил перспективы выхода из политической ситуации, которая сложилась. Он заверил, что выход из ситуации будет найден только через демократические политические процедуры.

«Украинская демократия свои позиции не сдаст. Эти позиции могут сдать несколько лидеров или некоторые лидеры, но не нация. Нация стала на путь демократии, и она не примет какой-либо сценарий, который привезен из-за тридевять земель», – отметил глава государства.

Также он заверил, что сам будет оставаться сторонником демократических ценностей во внутренней политике и курса европейской и евроатлантической интеграции – во внешней.

Справка. Накануне рабочего визита в США запланирован ряд интервью В.ЮЩЕНКО американским средствам массовой информации.

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