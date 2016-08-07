Сыроид: досрочные выборы в Раду по нынешнему закону приведут к тирании
22:51, 07 августа 2016Политика
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Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид считает, что если досрочные выборы состоятся по нынешнему закону, Украина получит тиранию.
Выборы при нынешних обстоятельствах является опасными / фото: УНИАН
Об этом она сообщила на телеканале 112 Украина.
По словам вице-спикера, "выборы при нынешних обстоятельствах опасны по многим соображениям".
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Сыроид считает, что "если досрочные выборы состоятся по нынешнему закону, мы получим тиранию".
Она пояснила, что нынешний "парламент не такой хороший, как кто-то надеялся его увидеть, но в нем есть хотя бы около сотни человек, которые не являются политическими рабами, а следующий парламент, скорее всего на сто процентов это будут просто рабы".
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