Сыроид: досрочные выборы в Раду по нынешнему закону приведут к тирании

Об этом она сообщила на телеканале 112 Украина.

По словам вице-спикера, "выборы при нынешних обстоятельствах опасны по многим соображениям".

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Сыроид считает, что "если досрочные выборы состоятся по нынешнему закону, мы получим тиранию".

Она пояснила, что нынешний "парламент не такой хороший, как кто-то надеялся его увидеть, но в нем есть хотя бы около сотни человек, которые не являются политическими рабами, а следующий парламент, скорее всего на сто процентов это будут просто рабы".