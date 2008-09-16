Ющенко просит доработать процесс внешнего тестирования

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает необходимым усовершенствовать процесс внешнего тестирования в 2009 году.

Об этом он сообщил, выступая на всеукраинском совещании с руководителями высших учебных заведений Украины.

Президент отметил, что при проведении тестирования в этом году был выявлен ряд недостатков. По его словам, часть из них имела технологический характер, другие были связаны с недостаточной правовой базой или недостаточным финансовым и информационным обеспечением. В.ЮЩЕНКО напомнил, что также были зафиксированы случаи несоблюдения условий приема в высшие учебные заведения по результатам тестирования. По его словам, таких институтов было несколько и их ректора получили выговоры.

Также В.ЮЩЕНКО призвал педагогов в 2009 году больше внимания посвятить интеграции просветительской системы Украины в Болонский процесс. Президент напомнил, что 2010 год является последним сроком присоединения Украины к этому процессу и до этого года все высшие учебные заведения Украины должны принять необходимые меры для завершения этого процесса.