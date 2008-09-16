Яценюк рассказал, как из пальца законопроекты высасывают

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК предложил до создания новой коалиции в ВР рассмотреть законопроекты, которые «пятилетками лежали на полках украинского парламента».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на сессии парламента.

«Пока не сформирована коалиция, мы пытаемся, простите, из пальца высосать законопроекты для того, чтобы иметь результативное голосование», – сказал спикер.

Он также выразил убеждение, что до «момента формирования коалиции или до момента роспуска украинского парламента» депутаты имеют возможность принять те законопроекты, которые давно ждут рассмотрения в сессионном зале.

Также А.ЯЦЕНЮК предложил рассмотреть во втором чтении законопроект, который касается безопасности дорожного движения, однако первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ (фракция Партии регионов) отметил, что данный законопроект нельзя ставить сегодня на голосование, поскольку его внесение в повестку дня не поддержало парламентское большинство.