Ефремов участвовал в сепаратистском митинге под Луганским облсоветом в марте 2014 - видео

Соответствующий ролик появился на канале TVgolosnaroda на Youtube 6 августа.

Ефремов выступил на площади перед сессией областного совета, на которой депутатами было принято решение провести "референдум" об отделении Луганской области от Украины, "оставив за собой право обратиться за помощью к братскому народу Российской Федерации".

Лидер парламентской фракции ПР тогда заявил, что "назначение новой власти не соответствует ни Конституции, ни законам Украины".

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На митинге также присутствовали мэр Луганска Сергей Кравченко и его заместители Заза Зухбая и Александр Такченко, глава областной администрации Владимир Пристюк, скандально известный депутат облсовета от ПР Арсен Клинчаев, директор телеканала "ЛКТ" (Луганское кабельное телевидение) Герман Кудинов, председатель облсовета Валерий Голенко, депутаты ВР Сергей Дунаев и Сергей Горохов.

Напомним, Ефремова задержали 30 июля в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным Генеральной прокуратуры, пытался вылететь в Вену.

1 августа Печерский районный суд Киева арестовал его на 2 месяца.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладению имуществом предприятия «Луганскуголь».

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По словам Луценко, инкриминируемые экс-«регионалу» статьи не предусматривают залога или домашнего ареста в качестве меры пресечения.

2 августа бывший депутат Рады от ПР Владимир Ландик, заявил, что Ефремов был организатором захвата здания Луганской обладминистрации и областного управления Службы безопасности Украины в марте 2014 года.