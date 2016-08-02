Организатором захвата админзданий в Луганске в 2014 году был Ефремов - Ландик
Организатором захвата здания Луганской областной госадминистрации и областного управления СБУ в марте 2014 года был экс-лидер регионалов в парламенте Александр Ефремов.
Об этом бывший народный депутат от Партии Регионов, луганчанин Владимир Ландик заявил в эфире проекта радио Свобода «Донбасс.Реалии».
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По его словам, Ефремов отдал команду тогдашнему председателю Луганского облсовета Валерию Голенко организовать автобусы с молодыми людьми из России для захвата зданий. Их, говорит Ландик, привезли из Мелового и Красной Таловки.
Ландик отмечает, что есть видео, где все это зафиксировано.
«Мы это все снимали. Откуда они заходили, кто им раздавал дубинки в руки, как они разгоняли народ, били, заходили в администрацию, а вечером этими же автобусами ехали в Россию», - говорит Ландик.
Он отмечает, что все эти доказательства были переданы в СБУ.
Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев бывшему лидеру фракции Партии регионов в Верховной Раде Александру Ефремову.
Соответствующее решение огласил следственный судья Печерского райсуда Владимир Карабань.
Таким образом суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины.
Ефремова задержали 30 июля в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладению имуществом «Луганскуголь».
По словам Луценко, инкриминируемые экс-«регионалу» статьи не предусматривают залога или домашнего ареста в качестве меры пресечения.