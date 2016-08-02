Организатором захвата админзданий в Луганске в 2014 году был Ефремов - Ландик

Об этом бывший народный депутат от Партии Регионов, луганчанин Владимир Ландик заявил в эфире проекта радио Свобода «Донбасс.Реалии».

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По его словам, Ефремов отдал команду тогдашнему председателю Луганского облсовета Валерию Голенко организовать автобусы с молодыми людьми из России для захвата зданий. Их, говорит Ландик, привезли из Мелового и Красной Таловки.

Ландик отмечает, что есть видео, где все это зафиксировано.

«Мы это все снимали. Откуда они заходили, кто им раздавал дубинки в руки, как они разгоняли народ, били, заходили в администрацию, а вечером этими же автобусами ехали в Россию», - говорит Ландик.

Он отмечает, что все эти доказательства были переданы в СБУ.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев бывшему лидеру фракции Партии регионов в Верховной Раде Александру Ефремову.

Соответствующее решение огласил следственный судья Печерского райсуда Владимир Карабань.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины.

Ефремова задержали 30 июля в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладению имуществом «Луганскуголь».

По словам Луценко, инкриминируемые экс-«регионалу» статьи не предусматривают залога или домашнего ареста в качестве меры пресечения.