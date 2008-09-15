В египетской гостинице отравились около 80 украинцев и россиян
Об этом сообщил один из пострадавших
В ночь с 11 на 12 сентября в гостинице «Шеротон Шарм Отель», которая находится в египетском городе Шерм-аль-Шейх, едой отравились около 80 туристов из России и Украины.
Об этом УНИАН сообщил один из пострадавших Юрий ЗЕЛЕМСКИЙ.
По его словам, среди пострадавших приблизительно 40 украинцев, остальные - граждане РФ.
Как отметил собеседник агентства, пострадавших лечат, но заключение о процедуре лечения и о причинах отравления не выдают.
Кроме того, отдельные должностные лица гостиницы «настойчиво рекомендовали отдельным пострадавшим освободить от своего присутствия это заведение».
Пока украинские граждане не могут установить связь с представителями Посольства Украины в Египте для получения соответствующей помощи и консультаций.
Вместе с тем Ю.ЗЕЛЕМСКИЙ отметил, что российская туристическая фирма, представительство которой находится в Киеве, отказывается отправлять украинцев в Киев, ссылаясь на якобы отсутствие билетов на самолет в украинскую столицу.
В то же время работники страховой компании, которая также имеет представительство в Украине и России, указывает туристам на то, что все соответствующие анализы и заключения об отравлении они должны сдать и получить в Москве.