Резервы Кабмина пошли на воду и снаряды

Правительство выделило из резервного фонда 13,3 млн грн на первоочередные обеззараживающие мероприятия на территории областей, которые пострадали от наводнения 23-27 июля 2008 года на западе страны.

Это определено распоряжением Кабинета министром от 10 сентября, сообщает Украинская правда.

Согласно документу, из 13,3 млн грн министерству здравоохранения выделяется 8,6 млн грн, а министерству аграрной политики - 4,7 млн грн.

Кроме того, Кабмин выделил 21,5 млн грн для проведения первоочередных мер по ликвидации последствий ЧП на складах 61-го арсенала Южного оперативного командования украинской армии возле г. Лозовая Харьковской области.

Выделение этих средств для Харьковской облгосадминстрации из резервного фонда госбюджета страны предусмотрено распоряжением Кабмина от 3 сентября.

Установлено, что закупать товары и оплачивать работы за счет указанных средств можно по упрощенной процедуре.