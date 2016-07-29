Онищенко признался, что сбежал от украинских правоохранителей в Лондон

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Во-первых, я официально нахожусь в Лондоне. На абсолютно законных основаниях и в рамках абсолютно законного свободного перемещения», - отметил Онищенко.

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По его словам, "буквально в ближайшие часы" его юридическая группа направит в соответствующие следственные органы Украины официальные письма с указанием его "абсолютно легального" места фактического и юридического нахождения.

"Также специально укажет в письме о том, что я готов участвовать в любых следственных действиях, но только через британскую юрисдикцию", - заявил Онищенко.

Напомним, вчера заместитель генерального прокурора – руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что по последней информации, депутат Верховной Рады из группы "Воля народа" Александр Онищенко находится на территории страны-агрессора России.

"Он достаточно активно путешествует, но по последней информации, находится на территории страны-агрессора", – отметил заместитель генпрокурора.

По его словам, после выполнения соответствующих процедур Онищенко объявят сначала в государственный, а затем в международный розыск.

Как сообщал УНИАН, в июне НАБУ и САП заявили о разоблачении организованной преступной группировки, которая причинила ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО «Укргаздобыча».

Организатором коррупционной схемы, по данным НАБУ, является народный депутат Онищенко.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

Генеральный прокурор Юрий Луценко 27 июля подписал сообщение о подозрении Онищенко.