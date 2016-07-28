Холодницкий: Онищенко находится на территории страны-агрессора

Об этом он сказал в эфире "5 канала".

По его словам, после выполнения соответствующих процедур Онищенко объявят сначала в государственный, а затем в международный розыск.

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"Действительно, мы сегодня получили подписанное генпрокурором сообщение о подозрении. Таким образом мы уже сейчас начинаем все меры уголовно-процессуального воздействия, предусмотренные законом. Сейчас мы будем принимать меры для его официального вызова, понимая, что его нет на территории Украины, но надо выдержать процедуру, чтобы потом не было оснований у стороны защиты обжаловать те или иные действия в процессуальном плане. И после выполнения соответствующих процедур будем объявлять его в государственный, а затем в международный розыск", – сказал он.

Со слов Холодницького, сейчас нардеп Онищенко находится на территории Российской Федерации.

"Он достаточно активно путешествует, но по последней информации, находится на территории страны-агрессора", – отметил замгенпрокурора.