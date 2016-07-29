США при новом президенте продолжат политику непризнания аннексии Крыма - представитель в ОБСЕ

Об этом в ходе телефонной конференции заверил представитель США в ОБСЕ Даниэль Байер, комментируя высказывания кандидата в президенты Дональда Трампа о возможности признания Крыма российской территории.

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«Я думаю, что в интересах не только американских граждан, но и граждан других стран иметь систему, которая базируется на правилах, которые включают уважение к территориальной целостности, не менять границы силой, и это будет продолжено следующими президентами. Я думаю, что для людей важно смотреть на долгую историю, которая у нас есть по обязательствам по отношению к европейской безопасности», - сказал он.

Байер отметил, что «важно помнить, что американская внешняя политика в отношении европейской безопасности удивительно последовательно реализуется за многие десятилетия республиканскими и демократическими администрациями, включая обязательства по НАТО и обязательства по международному законодательству».