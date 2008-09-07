Криль не видит любви между БЮТ и Нашей Украиной

Блок Юлии Тимошенко прилагает максимум усилий, чтобы фракция «Наша Украина – Народная самооборона» отозвала свое решение о выходе из коалиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Единого Центра», об этом сегодня заявил председатель «Единого Центра» Игорь КРИЛЬ на пресс-конференции в Донецке.

По его словам, проведение досрочных выборов в Верховную Раду не является первоочередным вопросом. «Этот вопрос будет рассматриваться только тогда, когда для этого будут соответствующие основания. Поэтому любые публичные заявления и комментарии по этому поводу являются несколько некорректными сейчас. Мы думаем не о выборах, а о том, чтобы найти другой выход из сложившейся ситуации, поскольку 70% украинцев не хотят перевыборов», - сказал И.КРИЛЬ.

Он также отметил, что сейчас в стране складывается непростая ситуация, поскольку с началом работы новой сессии парламента произошли события, которые могут «развернуть» украинскую политику.

«Еще многое может измениться, и ситуация может значительно осложниться», – заметил председатель «Единого Центра».

И.КРИЛЬ также отметил, что всем уже давно понятно, что лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО целенаправленно готовится к участию в президентских выборах.

«Еще с того времени как ТИМОШЕНКО стояла на Майдане рядом с ЮЩЕНКО, она уже тогда начала готовить путь к борьбе за взлелеянный в мечтах пост главы государства, – убежден И.КРИЛЬ. – Сегодня ей нужен громкий разрыв, разрыв с обвинениями, чтобы двигаться дальше. Именно поэтому, я не вижу любви в отношениях между БЮТ и «Нашей Украиной».

В то же время депутат сообщил, что сейчас БЮТ прилагает максимум усилий, чтобы фракция «Наша Украина – Народная самооборона» отозвала свое решение о выходе из коалиции.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября парламент принял законы, которыми вносятся изменения в закон о Кабмине, об СБУ и к закону о Конституционном Суде, а также закон, на который было преодолено вето Президента, о временных следственных комиссиях парламента. Данные законы были приняты при отсутствии в сессионные зале части депутатов из фракции НУ-НС.

В блоке “Наша Украина – Народная самооборона” такие действия БЮТ назвали изменой и созвали экстренное заседание фракции, на котором было принято решение о выходе из коалиции.