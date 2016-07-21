Довыборы в Раду: на Полтавщине из-за скандала до сих пор не обработано 100% протоколов (видео)

Об этом свидетельствует опубликованная на сайте ЦИК информация. Сейчас обработано 99,1% протоколов.

Так, в парламент проходят:

В округе №23 Волынской области - Ирина Констанкевич от УКРОПа. За нее отдали 57,42% голосов.

В Днепропетровской области в округе №27 лидером стала Татьяна Рычкова, самовыдвиженец, она набрала 44,57% голосов.

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На Ивано-Франковщине в округе №85 победил Виктор Шевченко от УКРОПа (21,19%).

В Луганской области в 114-м округе победил Сергей Шахов, "Наш край", набрав 37,21% голосов.

В округе №183 Херсонской области лидером стал Юрий Одарченко, "Батькивщина" с 25% голосов.

В Черниговской области в округе №206 победил Максим Микитась, самовыдвиженец, с31,45% голосов избирателей.

Пока неизвестными остаются результаты довыборов только в Полтавской области в округе №151. Здесь обработано 99,53% протоколов, выигрывает Руслан Богдан с 21,8% голосов.

Стоит отметить, что на довыборах в Полтавской области в округе №151 (город Лохвица) часть кандидатов не верит в честный подсчет голосов и требует пересчета, указывая на фальсификации во время агитации.

Оппоненты называют главным организатором фальсификаций представителя "Батькивщины" Руслана Богдана и его команду.

Как сообщалось, 17 июля прошло голосование на промежуточных выборах народных депутатов Украины в семи одномандатных избирательных округах: № 23 (Волынская область), № 27 (Днепропетровская область), № 85 (Ивано-Франковская область), № 114 (Луганская область), № 151 (Полтавская область), № 183 (Херсонская область) и № 206 (Черниговская область).