Россия заявляет о «недружественном шаге» со стороны Украины

Россия заявляет об «очередном недружественном шаге» со стороны Украины. Так в посольстве Российской Федерации в Украине отреагировали на вчерашний отказ во въезде на территорию Украины депутату российской Госдумы Сергею Маркову.

Посольство отмечает, что «известный российский политик и ученый планировал принять участие в научно-практической конференции «Украина и Россия: оценки страниц современной истории», которая состоится в Киеве 5 сентября 2008 года».

В сообщении также указывается, что «Российская Сторона расценивает случившееся как очередной недружественный, необоснованный шаг со стороны украинских партнеров, который не может не вызвать адекватной ответной реакции.

Посольством России в Украине была направлена соответствующая нота в МИД Украины с просьбой незамедлительно предоставить официальные разъяснения относительно произошедшего».