Могерини заверила Гройсмана, что готова решить "в ближайшее время" вопрос безвизового режима

Как сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина, об этом шла речь на встрече Гройсмана и Могерини в Брюсселе.

«Стороны обсудили повестку дня отношений Украина-ЕС, в частности состояние дел с введением безвизового режима для граждан Украины, ратификацией Соглашения об ассоциации, а также получения макрофинансовой помощи. Могерини заверила в готовности уже в ближайшее время урегулировать указанные вопросы», - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 20 апреля Европейская комиссия предложила Европарламенту и Совету Европейского союза отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина удачно выполнила все критерии в рамках Плана действий по визовой либерализации.

7 июля комитет Европарламента по иностранным делам одобрил рекомендации относительно ускорения решение о предоставлении Украине безвизового режима.

19 июля Еврокомиссар по Европейской политике соседства и переговоров по расширению Йоганнес Хан выразил надежду, что решение о предоставлении Украине безвизового режима будет утверждено в октябре.