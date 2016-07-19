Еврокомиссар Хан призвал Верховную Раду "делать свою работу"

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил во вторник в Брюсселе во время пресс-конференции по завершению встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

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"Было много инициатив правительства, теперь они должны быть одобрены Радой, и я призываю парламент делать свою работу. Я также поздравляю макроэкономическую стабильность, которую поддерживает правительство. Тем не менее, работа должна быть сделана. Это - о дальнейшей поддержке МВФ, и, основываясь на этой поддержке, о нашей макрофинансовой помощи. Мы почти уже там, но другие препятствия должны быть убраны", - заявил он.

По мнению Хана, в Украине должна продолжаться дальнейшая модернизация экономики, диверсификация и реформа государственного управления. "В то время, когда стратегическая концепция (реформы госуправления) на столе, мы готовы поддержать эту инициативу примерно на 100 млн. евро за следующие пару лет", - напомнил еврокомиссар.

По его словам, эта реформа направлена на то, чтобы "улучшить управление, снизить уровень коррупции и быть более привлекательными для международных инвесторов".