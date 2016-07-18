Парубий считает, что мир "избавляется от наивных иллюзий" в отношении России

Об этом, как передает корреспондент УНИАН, он заявил на пресс-конференции.

"В ходе работы Межпарламентского совета Украина-НАТО, встреч с послами ЕС и "Большой семерки", с госсекретарем Джоном Керри, Викторией Нуланд мы обсуждали вопросы стратегического партнерства, безопасности и противостояния российской агрессии. Европа и мир постепенно избавляются от наивных иллюзий, которые они питали после падения империи зла. И это засвидетельствовал и варшавский саммит НАТО", - сказал Парубий.

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Также он добавил, что Кремль сам приложил усилия для этого.

"Освобождение от этих иллюзий - это не только наша заслуга, но и результат усилий, которые прилагает к этому Кремль", - отметил спикер.