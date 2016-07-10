Итоги варшавского саммита: страны НАТО призвали избавляться от вооружения российского производства

Об этом идет речь в итоговой декларации саммита НАТО в Варшаве.

"Мы приветствуем усилия государств-членов по решению, в случае необходимости, вопросов с существующей зависимостью от наследия в виде вооружений российского производства", - цитирует документ "ТАСС".

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Со времен холодной войны оружие российского производства остается на вооружении ряда стран НАТО, среди которых Польша, Болгария, Румыния, и государства Прибалтики.

Как известно, в сентябре 2014 года на саммите в Уэльсе - лидеры стран НАТО обязались постепенно довести свои военные расходы до 2% ВВП. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, согласно последним данным альянса, суммарные военные расходы Организации должны вырасти в этом году на 8 млрд долларов или на 3% от прошлогоднего показателя.