БЮТ "не опомнился": ВР рассмотрит упрощение процедуры импичмента

Верховная Рада Украины сегодня будет рассматривать законопроекты о создании временных следственных комиссий и временной спецкомиссии, которая будет заниматься совершенствованием процедуры импичмента Президенту.

Как передает корреспондент УНИАН, за включение данного вопроса в повестку дня ВР проголосовало 373 из 445 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Как отметил председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК, речь идет о «преодолении вето Президента на данный закон и упрощение процедуры импичмента Президенту».

Фракция НУ-НС не голосовала за включение этого вопроса в повестку дня.

Перед голосованием Вячеслав КИРИЛЕНКО, обращаясь к БЮТ, сказал, что нельзя включать этот вопрос в повестку дня. По его словам, со стороны БЮТ «это не партнерское поведение» и оно не служит «нашему общему делу».

«Поэтому призываем бютовцев: опомнитесь пока не поздно», - сказал он.

В.КИРИЛЕНКО в очередной раз призвал созвать Совет коалиции и договориться относительно вопросов, которые необходимо рассмотреть в парламенте.