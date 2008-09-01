ЕС поможет экономическому развитию Грузии

Европейский Союз готов направить миссию наблюдателей в зоны конфликта в Грузии и помочь экономическому развитию республики.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в выводах Европейского Совета (саммита председателей государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН), одобренных на заседании сегодня.

“Европейский Союз готов взять на себя обязательство, включая присутствие на месте, для поддержки усилий, направленных на мирное и стабильное разрешение конфликтов в Грузии”, - отмечается в выводах. В документе отмечается, что страны-члены ЕС значительно способствуют достижению этой цели, принимая участие в усилении миссии наблюдателей ОБСЕ. Кроме того, ЕС решил направить исследовательскую миссию для изучения на месте возможностей усиленного присутствия ЕС в рамках европейской политики безопасности и обороны. В связи с этим лидеры стран Евросоюза призывали Совет ЕС осуществить необходимую подготовительную работу для окончательного одобрения решения о направлении такой миссии уже с 15 сентября.

В документе также отмечается, что ЕС уже предоставил срочную помощь Грузии и готов оказать дополнительную помощь для восстановления страны, включая районы Южной Осетии и Абхазии.

“ЕС также готов изучить возможность усиления отношений с Грузией, включая упрощение визового режима и возможное создание углубленной зоны свободной торговли, при условии создания необходимых условий”, - написано в документе.

ЕС также решил созвать в ближайшее время конференцию доноров для возобновления экономики Грузии.