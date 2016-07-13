Порошенко выразил соболезнования семьям погибших при столкновении поездов в Италии
01:56, 13 июля 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования семьям погибших во время столкновения поездов в Италии.
REUTERS
Об этом он написал в Twitter.
«Искренние соболезнования семьям погибших в ужасной трагедии в провинции Бари на юге Италии», - отметил глава государства.
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Искренние соболезнования семьям погибших в ужасной трагедии в провинции Бари на юге Италии— Петр Порошенко (@poroshenko) July 12, 2016
Как сообщал УНИАН, вчера в результате столкновения поездов в Италии погибли 25 человек, десятки получили травмы. Инцидент произошел возле города Бари на Адриатическом побережье Италии.
Согласно предварительной информации МИД, украинцев нет среди пострадавших во время столкновения поездов в Италии.
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