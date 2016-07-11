Премьер Канады посетит Яворовский полигон, где канадские инструкторы обучают бойцов ВСУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады сегодня в Киеве.

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«После Киева, мы с господином Джастином говорили об этом, он планирует посетить Львов и Львовскую область, посетить Яворовский центр (полигон – УНИАН), где канадские военнослужащие осуществляют чрезвычайно важную миссию подготовки украинских военнослужащих», - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 10 июля в Киев с визитом прибыл премьер-министр Канады Трюдо. Ожидается, что он будет находиться в Украине до 12 июля.

Во время визита в Украину Трюдо запланированы встречи с президентом, председателем Верховной Рады Андреем Парубием, премьер-министром Владимиром Гройсманом с участием членов правительств двух стран.

Канада в 2015 году направила в Украину своих военнослужащих для проведения военных учений и подготовки военнослужащих Вооруженных сил. Программа учений рассчитана с августа 2015 года по март 2017 года.