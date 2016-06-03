Экс-регионал Юрий Бойко приглашался на допрос в Генпрокуратуру - Луценко

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко во время ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1", отвечая на вопрос журналиста Сони Кошкиной, передает ТСН.

Вместе с тем он сказал, что не может разглашать информацию о других лицах с "Оппоблока", которые находятся "на карандаше" у следователей ГПУ.

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Соня Кошкина попросила Луценко принять во внимание представление на снятие неприкосновенности с депутата от этой партии Виталия Барвиненко, которое, по ее словам, уже долгое время лежит ГПУ. Журналист отметила, что Барвиненко подозревается в причастности к трагическим событиям 2 мая в Одессе.

Луценко отметил, что у него на столе нет ни одного представления на снятие неприкосновенности ни с одного депутата.

"Новость хорошая – информации и дел много, дайте поработать. Никакие фамилии здесь не могут быть озвучены. Это может сделать лишь тот человек, чтобы кто-то сбежал от заслуженной ответственности. Я не являюсь таким человеком", - сказал он.