НАТО и Украина призвали Россию повлиять на боевиков и выполнить Минские договоренности - заявление

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в совместном заявлении, принятом по завершении заседания Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне, которое состоялось сегодня в Варшаве в рамках саммита Альянса.

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"Россия продолжает разжигать состояние нестабильности в восточной Украине, что привело к потере почти 10 тысяч жизней на Донбассе и лишает Украину значительной части ее экономического производства. Мы особенно обеспокоены ростом нарушений режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения, в первую очередь, пророссийскими боевиками. Это не создает благоприятных условий для мирного урегулирования конфликта", - говорится в заявлении.

Лидеры НАТО и Украины напомнили, что в соответствии с пакетом мер по реализации Минских договоренностей, немедленное и полное прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей должно выполняться с 15 февраля 2015 года.

"Мы заявляем свою решительную поддержку полному выполнению Минских договоренностей и приветствуем работу, проведенную в "нормандском формате" и Трехсторонней контактной группе, направленную на урегулирование конфликта в восточной Украине дипломатическими средствами и посредством диалога", - отмечается в документе.

В этой связи лидеры призвали все стороны в полной мере выполнять обязательства, которые они взяли на себя, включая соблюдение режима прекращения огня и проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей "так скоро, как это, согласно с Минскими договоренностями, позволят условия безопасности".

"Мы ожидаем, что Россия выполнит свои обязательства, использует свое влияние на боевиков, чтобы они выполнили свои обязательства в полном объеме. Мы призываем Россию прекратить политическую, военную и финансовую поддержку боевиков и выполнить свои обязательства, взятые в рамках Минского пакета мер, включая вывод своих вооруженных сил и военной техники с территории Украины и позволить Украине восстановить полный контроль над государственной границей", - заявили участники заседания Комиссии Украина-НАТО.

В заявлении лидеры НАТО и Украины также приветствовали освобождение летчицы, народного депутата Надежды Савченко и призвали стороны обеспечить освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц.

"Мы полностью поддерживаем Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ (СММ), которая играет ключевую роль в содействии деэскалации конфликта, и подчеркиваем важность полного и беспрепятственного доступа наблюдателей ОБСЕ", - отмечается в заявлении.

По убеждению лидеров, препятствование работе СММ, которое продолжается преимущественно в районах, которые находятся под контролем пророссийских боевиков являются нарушением Минских договоренностей и серьезно осложняет функцию мониторинга СММ. "Мы, как и ранее, уверены в том, что всеобъемлющий политический процесс, направленный на восстановление законности и конституционного порядка в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, возможный при условии эффективного обеспечения безопасности", - говорится в заявлении.