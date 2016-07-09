Столтенберг призвал Россию прекратить оказывать поддержку боевикам на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко по итогам заседания Комиссии Украина-НАТО в Варшаве.

"Я осуждаю российскую умышленную дестабилизацию восточной Украины, где нарушения соглашения о режиме прекращения огня происходят ежедневно, часто с оружием, которое запрещено в соответствии с Минскими соглашениями, и с ежедневными жертвами", - сказал Столтенберг.

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"Мы призываем Москву прекратить осуществлять политическую, военную и финансовую поддержку сепаратистов", - подчеркнул он.

Также, по словам генсека НАТО, все стороны должны полностью выполнить Минские соглашения и сотрудничать в направлении дипломатического решения путем переговоров.

Как сообщал УНИАН, в совместном заявлении, принятом по завершении заседания Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне, которое состоялось сегодня в Варшаве в рамках саммита НАТО, отмечалось, что лидеры стран НАТО и Украины призывают РФ повлиять на боевиков и выполнить Минские договоренности.