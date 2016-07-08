Ассоциация адвокатов просит Раду вызвать на отчет Сытника и Холодницкого

Об этом УНИАН сообщили в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

В НААУ настаивают, чтобы Сытник и Холодницкий отчитались «о нарушениях работниками НАБУ профессиональных прав адвокатов, их чести и достоинства, имевших место во время проведения массовых обысков» у адвокатов.

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Также Ассоциация адвокатов просит создать временную следственную комиссию Верховной Рады Украины по вопросам расследования массовых нарушений прав адвокатов в Украине.

Кроме того, Ассоциация адвокатов со ссылкой на решение Совета адвокатов сообщает, что председатель НАБУ Артем Сытник как адвокат может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.