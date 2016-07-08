Кэмерон: Мы найдем пути, как продолжить поддержку Украины в условиях Brexit

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, стороны обсудили актуальные вопросы международной политики и проблематики безопасности в контексте результатов референдума по выходу Великобритании из состава ЕС. "Мы найдем пути как продолжить поддержку Украины в условиях Brexit", - заявил Дэвид Кэмерон.

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Порошенко поблагодарил британского премьера за твердую позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также была высоко оценена финансовая и экспертная помощь Великобритании во внедрении реформ и тренировке Вооруженных Сил Украины, подчеркивается в сообщении.