Кэмерон: Мы найдем пути, как продолжить поддержку Украины в условиях Brexit

20:35, 08 июля 2016
Политика
1599

В рамках рабочего визита в Варшаву президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. 

Порошенко / president.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 

Как отмечается в сообщении, стороны обсудили актуальные вопросы международной политики и проблематики безопасности в контексте результатов референдума по выходу Великобритании из состава ЕС. "Мы найдем пути как продолжить поддержку Украины в условиях Brexit", - заявил Дэвид Кэмерон.

Читайте такжеСторонники Brexit превратились в "печальных героев" - президент Еврокомиссии

Порошенко поблагодарил британского премьера за твердую позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также была высоко оценена финансовая и экспертная помощь Великобритании во внедрении реформ и тренировке Вооруженных Сил Украины, подчеркивается в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter