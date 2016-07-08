Суд восстановил в должности скандального руководителя ЮЗЖД Кривопишина - журналист

Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка программы "Наші гроші" Алина Стрижак.

Она рассказала, что по решению суда железная дорога еще должна Кривопишину более 400 тыс. гривень.

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"Субъективно – все ходатайства, доводы, реплики юристов Кабмина, мининфраструктуры, УЗ, ЮЗЖД были откровенно слабыми. Судья рвала их, как тузик тряпку + у Кривопишина, наоборот, юрист был хорошо подготовлен", - говорится в сообщении.

Кроме того, Стрижак утверждает, что представитель УЗ настаивал на том, чтобы журналисты "Наших грошей" не присутствовали на заседании, потому что они якобы нарушают закон.

"По сути было ясно с самого начала, что все уже решено. Поэтому суд и продолжался 7,5 часов – очевидно, надеялись, что наша съемочная группа уйдет", - подытожила журналистка.

Как сообщал УНИАН, с 2002 года и до марта 2015 года Кривопишин возглавлял Юго-Западную железную дорогу. После серии журналистских расследований о коррупции на железной дороге он был уволен со скандалом, после чего несколько раз пытался восстановиться в должности, однако эти попытки оказались безуспешными.

Так, в сюжете одной из телепрограмм говорилось, что руководитель ЮЗЖД Кривопишин построил за госсредства силами железнодорожников частный спортивно-развлекательный комплекс Olimpic village на территории, которая предназначалась для отдыха работников ж/д отрасли.

МВД подтвердило факты злоупотребления в финансово-хозяйственной деятельности магистрали, установив, что все проплаты по строительству комплекса осуществлялись за счет госсредств ЮЗЖД.

Журналисты программы “Наши гроши” утверждают, что семья Алексея Кривопишина “заработала” на государственных тендерах около 758 млн грн.

ЮЗЖД занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога расположена преимущественно на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.