Пустовойтенко ушел в отставку, потому что у него талант

Председатель Народно-демократической партии Валерий ПУСТОВОЙТЕНКО решил сложить полномочия лидера партии.

Об этом сказано в заявлении В.ПУСТОВОЙТЕНКО, переданном УНИАН его пресс-службой.

“Народно-демократическая партия была одной из немногих политических сил, которая на выборы-2006 выдвинула более 400 кандидатов в Верховную Раду и боролась широкое представительство в местные органы власти. Мы убеждены, что тот актив общества, который объединяет НДП, в состоянии профессионально и эффективно заниматься законотворческой работой, положительно влиять на процессы экономического и социального развития нашей страны. Именно поэтому наша партия рассматривает выборы не как имидж-проект или самодостаточную борьбу за власть, а как возможность реализовать наши программные принципы, политические взгляды и позиции. Мы принимали участие в избирательной гонке, хотели победы и верили в поддержку единомышленников, которых, я уверен, таки много среди наших сограждан”, - отмечает В.ПУСТОВОЙТЕНКО.

По его мнению, “однако в последнее время выборы все больше превращаются в борьбу политических технологий и пиара, лозунгов и обещаний. А предвыборные программы и идеологические принципы участников гонок отступают на второй план, интересуют и затрагивают все меньше. Украинская политика все больше начинает напоминать шоу-бизнес, в котором на верхушку попадают не обязательно те, кто имеет таланты, а те, кто сумел себя лучше продать”.

В.ПУСТОВОЙТЕНКО констатирует, что “Народно-демократическая партия не смогла усвоить такие правила игры”. “Мы были и остаемся искренними в наших стремлениях объединить украинское общество, содействовать социально-экономическому развитию Украины. Мы имеем свое виденье таких преобразований и с ним шли на нынешние выборы”, - отметил он.

В.ПУСТОВОЙТЕНКО выразил сожаление, что “среди избирательных скандалов и разборок, агрессивной рекламы и использования админресурса, протестных призывов и стремлений реванша” политические позиции НДП остались без надлежащей поддержки.

По словам В.ПУСТОВОЙТЕНКО, “сегодня НДП анализирует причины такого избирательного поражения. Как никогда актуально ускорение модернизации партии, ее кадровое обновление. Необходимым является разнообразие форм партийной деятельности, а также основание проектов, направленных на расширение общественной базы партии”.

Он заявляет, что как председатель партии, чувствует личную ответственность за поражение НДП на нынешних выборах, поэтому и принял решение оставить должность руководителя НДП.

В то же время, по словам В.ПУСТОВОЙТЕНКО, он будет продолжать работать в руководящих органах партии – Политисполкоме и Политсовете, и будет заботиться о дальнейшем развитии.

Справка УНИАН. Народно-демократическая партия существует в Украине с 1996 года. В.ПУСТОВОЙТЕНКО возглавлял НДП с мая 1999 года.