США поддерживают политику открытых дверей НАТО для Украины, но перед ней "длинный путь модернизации" - Керри

Как передает корреспондент УНИАН, об этом государственный секретарь США Джон Керри заявил в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

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”Соединенные Штаты являются сторонником политики открытых дверей и будут приветствовать новых членов, когда они будут готовы. Как президент Порошенко со своей стороны сказал на нескольких различных мероприятиях: перед Украиной - долгий путь для модернизации и реформирования сектора безопасности, и усиление совместимости с НАТО будет частью обсуждения, которое состоится в рамках заседания Комиссии НАТО-Украина”, - сказал Керри.

При этом он подчеркнул, что Порошенко и Украина ”еще не приняли решение о подаче заявки на членство в НАТО”.

”Я могу вас заверить, что недавно анонсированные Украиной усилия по запуску реформ в сфере обороны, которые включают меры по укреплению общественного контроля над Вооруженными силами, очень приветствуются, и которые являются очень важной частью демократического процесса, также они очень важны для совместной работы и для обеспечения совместимости с НАТО, и являются частью намерений Украины в углублении сотрудничества с НАТО в рамках партнерства, которое существует на сегодняшний день”, - заявил Керри.

В то же время, по его словам, сотрудничество по реформированию украинского сектора безопасности продолжится, и будущее будет зависеть от динамики реформ, но пока говорить о членстве Украины в НАТО рано.

В свою очередь Петр Порошенко ожидает, что на саммите НАТО в Варшаве будет подтверждена политику открытых дверей для Украины.

«Мы ожидаем поддержку Альянса, мы ожидаем, что те позиции (будут подтверждены – УНИАН), которые были задекларированы во время Бухарестского саммита, ключевой из которых является то, что двери НАТО открыты для любой европейской страны», - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, на Бухарестском саммите НАТО в апреле 2008 года была принята декларация, в которой сказано, что Украина и Грузия в будущем станут членами Альянса. В то же время в документе не содержится каких-либо сроков.