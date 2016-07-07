Порошенко возложил на РФ и ее боевиков ответственность за промедление в мирном процессе на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Джоном Керри в Киеве.

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«Особое внимание во время наших переговоров мы уделили проблематике российской агрессии против Украины, ситуации на Донбассе и в Крыму», - заявил он.

«Существует полное понимание, что Россия и поддерживаемые ею боевики несут исключительную ответственность за пробуксовку мирного процесса на Донбассе», - добавил президент.