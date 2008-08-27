Кокойты обвинил Украину в геноциде осетин

Президент Южной Осетии Эдуард Кокойты обвинил власти Германии, Франции, Украины и США в причастности к "геноциду, развязанному против народа Южной Осетии Грузией". Кокойты добавил, что Южная Осетия не примет от указанных стран гуманитарной помощи, так как они "вооружали и готовили Грузию к агрессии".

Кокойты также пригрозил президенту Грузии Михаилу Саакашвили, а также военному руководству Грузии южноосетинским судом. По мнению президента Южной Осетии, Саакашвили и его окружение необходимо привлечь к уголовной ответственности. "Если международное сообщество не осудит Саакашвили и его генералов, то это сделает осетинский народ", - сказал Кокойты.

Лента.ру