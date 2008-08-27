Кокойты обвинил Украину в геноциде осетин
15:09, 27 августа 2008Политика
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Президент Южной Осетии пригрозил Саакашвили
|Эдуард Кокойты
Кокойты также пригрозил президенту Грузии Михаилу Саакашвили, а также военному руководству Грузии южноосетинским судом. По мнению президента Южной Осетии, Саакашвили и его окружение необходимо привлечь к уголовной ответственности. "Если международное сообщество не осудит Саакашвили и его генералов, то это сделает осетинский народ", - сказал Кокойты.
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