Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО о выполнении государственного оборонного заказа на 2016 год

Соответствующий указ президента Украины №292 от 4 июля 2016 обнародован на официальном сайте главы государства.

«В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 мая 2016 года "О состоянии выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 января 2016 года "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2016 год ", введенного в действие Указом Президента Украины от 5 февраля 2016 № 40" (прилагается, тайно) », - говорится в документе.

Отмечается, что контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возлагается на Секретаря СНБО.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада приняла возвращенный с поправками президента закон, который увеличивает период формирования правительством оборонного заказа до трех лет с одного года.