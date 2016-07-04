Елисеев: Украина выполнила все обязательства для введения безвизового режима с ЕС

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Интер», передает Радио Свобода.

«Относительно безвизового режима, ЕС еще раз подтвердил, что Украина выполнила все обязательства по плану действий визовой либерализации, и они честно признали, что теперь мяч – на стороне ЕС», – отметил он.

По словам Елисеева, упрощение визового режима – один из тех вопросов в отношениях Украины и содружества, которое ЕС обещает рассмотреть уже в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия сообщила, что предложила Европарламенту и Совету ЕС отменить визы для граждан Украины.

Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года, в которой, в частности, подтверждено, что Украина выполнила все критерии по Плану действий по визовой либерализации.

В то же время в ЕС намерены разработать механизм приостановки действия безвизового режима для всех стран, с которыми он существует.

В частности, как заявил в начале мая вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс, "после длительных дискуссий со странами-членами мы предлагаем ужесточить механизм приостановки безвизового режима для всех стран, с которыми заключен".

По словам Тиммерманса, Еврокомиссия будет иметь право запустить процесс приостановки безвизового режима по собственной инициативе.