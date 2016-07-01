В Берлине не видят перспектив членства Украины в ЕС в ближайшем будущем - МИД Германии

Об этом заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Германии, передает DW.

"Вопрос всякой перспективы вступления (Украины - УНИАН) в ЕС сейчас для нас не стоит", - приводит слова пресс-секретаря агентство dpa.

По словам пресс-секретаря немецкого внешнеполитического ведомства, осталось еще много нерешенных вопросов, в частности в том, что касается преодоления коррупции. "Здесь Украине еще следует поработать", - добавила представитель МИД Германии.

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Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что уже через десять лет Украина станет членом Европейского Союза - несмотря на конфликт на Донбассе и экономические проблемы. "Убежден, что Украина через десять лет будет в ЕС. Мы идем европейским путем, для нас это означает: свобода, права человека, сильная экономика", - заявил политик в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke.