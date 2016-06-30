Яценюк в Вашингтоне озвучил цель "Народного фронта"

Об этом заявил лидер политической партии «Народный фронт» в ходе визита в Вашингтон.

Отвечая на вопрос в Atlantic Council, он подчеркнул, что одна из основных целей «Народного фронта» – «защитить Родину, построить Национальную гвардию, новые Вооруженные Силы и мощный военно-промышленный комплекс».

Еще одна цель, подчеркнул он, – «сделать все, чтобы были продлены санкции против России и чтобы Россия заплатила цену за незаконную аннексию Крыма и вторжение в Донецк и Луганск. Снимать санкции с России нельзя”.

«Народный фронт» также имеет цель проводить политику сокращения государственных расходов и «принимать все законы для того, чтобы сделать Украину государством с верховенством права, а украинскую финансовую систему – процветающей и сильной».

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Он также отметил, что «Народный фронт» стремится «не повторять сценарий, который произошел когда-то с Ющенко и Тимошенко: «Они боролись друг с другом, убивали друг друга политически, а в итоге Янукович стал премьер-министром, а потом президентом».

Отвечая на вопрос относительно планов на следующие парламентские выборы, Арсений Яценюк подчеркнул, что как лидер «Народного фронта» и бывший премьер-министр никогда не обращал внимание на рейтинги: «Я делаю то, во что верю, что есть и будет нужно для страны. Сейчас это очень непопулярно. Но можно быть популярным на короткий период времени, а потом люди о тебе забудут. У нас много таких политиков, которые обещают все всем».

«Наша цель – построить фундамент для сильной страны. Политическая цена за это очень высокая. Но история нас рассудит. Украинский народ очень умный, он все понимает. Поэтому подождем и увидим», - сказал Яценюк.