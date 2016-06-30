Порошенко заявляет о решающих "неделях или даже днях" во введении ЕС безвизового режима

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Болгарии Росеном Плевнелиевым в Софии.

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Порошенко поблагодарил за твердую поддержку Болгарии в введении безвизового режима со стороны ЕС для Украины.

«Сейчас в решающие недели или даже дни, когда ЕС должен принять это решение (о введении ЕС безвизового режима для Украины - УНИАН), мы ждем скоординированных шагов и болгарских депутатов в Европарламенте, и позиции Болгарии в Совете ЕС, которые позволят в ближайшее время принять важное решение о предоставлении Украине безвизового режима», - добавил президент.

«Мы уверены в том, что Украина, после того как она выполнила все обязательства, на сегодняшний день это получить», - сказал Порошенко.