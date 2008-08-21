Американская ПРО в Польше: последствия для Украины

США подписали соглашение с Польшей о размещении на ее территории американских объектов противоракетной обороны. Эксперты констатируют, что это уменьшит внешнеполитическую агрессию России, в частности, и относительно Украины.

Размещение ПРО на территории западных соседей является для Украины позитивным шагом, считает эксперт Института внешней политики Дипломатической академии при украинском МИД Александр Палий. Он отмечает, что укрепление безопасности стран НАТО происходит без угрозы нарушения территориальной целостности Украины. Также американские противоракетные станции возле украинских границ отводят от страны агрессию России. «Главные проблемы получают Польша и Чехия. Кроме этого, в перспективе это будет способствовать уменьшению российского авантюризма», - подчеркнул Палий. По его мнению, после размещения ПРО в Польше и Чехии российская сторона не осмелится открыто вступать в конфронтацию с этими странами. Эксперт убежден, что теперь НАТО нет надобности использовать украинские радиолокационные станции противоракетной обороны в Мукачевом и Севастополе. Александр Палий также считает, что США не будет предлагать Украине разместить на ее территории элементы противоракетной обороны. «ПРО предусматривает размещение и американского персонала. А у нас это запрещено конституцией», - говорит эксперт.

Немецкая волна