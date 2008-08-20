После выхода Грузии из СНГ российские военных должны уйти из Абхазии

После выхода Грузии из Содружества Независимых Государств пребывание российских военнослужащих в Абхазии стало нелегитимным.

Об этом в интервью УНИАН заявил государственный министр Грузии по вопросам реинтеграции Темур ЯКОБАШВИЛИ.

«Выход Грузии из СНГ - не только декларация. Не надо забывать, что в Абхазии войска стоят под мандатом СНГ. Их пребывание на территории Грузии становится нелегитимным», - сказал Т.ЯКОБАШВИЛИ.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе из-за военного конфликта Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ обратился к парламенту с просьбой упразднить договора, которые определяют пребывание Грузии в СНГ.

14 августа грузинский парламент единогласно проголосовал за выход страны из СНГ, обвинив Россию в развязывании войны.

Грузия уже направила в Исполнительный комитет СНГ ноту о своем выходе из Содружества.

В то же время на прошлой неделе МИД РФ заявлял, что Россия продолжит выполнение миротворческой миссии в Абхазии и Южной Осетии.

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Анатолий НОГОВИЦЫН также заявил, что российские миротворцы никогда не уйдут из Абхазии и Южной Осетии.