В Севастополе вспомнили про 6-й флот США, который никого не спрашивает

Председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ считает нереальным согласование Черноморским флотом РФ своих действий с руководством Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.САРАТОВ заявил на пресс-конференции в Севастополе, отвечая на вопрос, разделяет ли он обеспокоенность Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в связи с участием кораблей Черноморского флота РФ в блокаде побережья Грузии, чем Украина, фактически, «была втянута в конфликт».

Чтобы „подразделение чужой страны согласовывало все свои действия с руководством страны, на территории которой оно базируется. Этого не было нигде, и нигде не будет”, - сказал В.САРАТОВ.

Аргументируя свою позицию, председатель горсовета отметил: „То есть, 6-й флот США, который стоит в Неаполе, не согласовывает с правительством Италии, куда корабли послать, куда пойти. Ну, вопрос вообще не стоит”.

Как заявил В.САРАТОВ, „когда отношения между Украиной и Россией были достаточно дружественными, вопроса не существовало”. По его словам, „Президент ЮЩЕНКО проводит политику, направленную на присоединение Украины к НАТО, и естественно, что отношения (с Россией) начинают кардинально портиться”.