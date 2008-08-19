Британия добивается от НАТО "трезвой позиции"
15:37, 19 августа 2008Политика
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Кулаками после драки махал Милибанд
|Дэвид МИЛИБАНД
"Для членов НАТО абсолютно очевидно, что Россия нарушила нормы международного права и правила игры в международном сообществе. Главным приоритетом будет, конечно же, защитить территориальную целостность Грузии", - сказал министр.
В то же время он подчеркнул, что Североатлантический альянс должен занять "трезвую позицию" с тем, чтобы быть уверенным в том, что Россия более не будет угрожать другим странам.
Ранее сообщалось, что страны-члены НАТО призвали Россию уважать мирный договор с Грузией и вывести свои войска, но прохладно отнеслись к требованию США снизить уровень отношений с Москвой. Об этом было объявлено на заседании Совета Североатлантического альянсасегодня в Брюсселе.
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