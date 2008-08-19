Эксперты: с тем же успехом Тимошенко могли обвинить в африканском заговоре

Заявление заместителя главы Секретариата Президента Украины Андрея КИСЛИНСКОГО относительно обвинений лидера БЮТ, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в связях с руководством Российской Федерации дискредитирует украинскую власть.

Такое мнение высказали эксперты в опросе Киевского института проблем управления имени Горшенина, текст которого передан УНИАН.

Так, народный депутат Украины от “Наша Украина – Народная самооборона” Тарас СТЕЦЬКИВ назвал это заявление абсурдным. “Я расцениваю это заявление как абсурд, бессмыслицу и как дискредитирующее самого Президента, демократическую коалицию и украинскую власть в целом – как в глазах украинского народа, так и на международном уровне”, - сказал Т.СТЕЦЬКИВ.

Депутат считает, что в случае наличия оснований для подобных обвинений нужно было ставить вопрос премьеру и получать от нее публичные ответы, а не делать голословные заявления.

Он также подчеркнул, что необходимо называть факты. “Это так же можно обвинить кого угодно в сионистском заговоре, или в антисемитском заговоре, или в каком-нибудь африканском заговоре. Это несерьезно”, - считает Т.СТЕЦЬКИВ.

По его мнению, А.КИСЛИНСКИЙ не имел права делать такие заявления, поскольку это не отвечает уровню его полномочий как чиновника. “Это - просто самодискредитация. В первую очередь, Президента, во вторую – демократической коалиции, основой которой является Президент Украины и его Секретариат, и украинской власти в целом. И она, в первую очередь, будет бить по тем, кто такие заявления делает”, - убежден депутат.

В свою очередь, председатель правления центра “Социоизмерение” Сергей ТАРАН считает, что подобные заявления должностных лиц Секретариата Президент свидетельствуют о начале избирательной кампании. “Нужно искать в первую очередь факты. Вот если эти факты будут предоставлены, тогда уже можно будет делать выводы. Но в действительности такие информационные поводы появляются уже сейчас, поэтому фактически это можно уже констатировать как начало избирательной кампании в Президенты, и именно с этим связаны подобные заявления и подобные подготовки”, - сказал С.ТАРАН.

Он советует дождаться подтверждения фактов, приведенных в заявлении А.КИСЛИНСКОГО. “Если таких фактов нет – то это безосновательные заявления”, - сказал эксперт.

Народный депутат Украины, от Партии регионов Михаил ПАПИЕВ отметил, что прежде чем говорить о том, что эти заявления имеют под собой основание или они являются безосновательными, нужно иметь беспристрастный анализ документальной базы. “Если речь идет о протоколе, нужно, чтобы наличие этого протокола было подтверждено, скажем, сторонами, которые подписывали этот протокол. Тогда можно делать какие-то юридические заявления. Если Секретариат Президента делает такие заявления, я, как человек законопослушный, могу себе представить, что они так просто не делали бы их, значит, у них есть основания, есть какие-то юридические документы. У меня таких документов нет, поэтому я не могу делать такие категорические выводы. Нужно, чтобы легитимность этих документов была подтверждена хотя бы сторонами - участниками переговоров и окончательных договоренностей”, - сказал депутат.

Вместе с тем директор Киевского Института проблем управления имени Горшенина Кость БОНДАРЕНКО назвал А.КИСЛИНСКОГО фантазером, “фантазиям которого нет границ”.

Политолог посоветовал чиновнику писать книжки. “В действительности А.КИСЛИНСКИЙ, занимая такую ответственную должность как заместитель главы Секретариата Президента, не имеет права так дезориентировать народ безосновательными заявлениями, не имея на руках никаких фактов”, - считает К.БОНДАРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 18 августа заместитель главы Секретариата Президента А.КИСЛИНСКИЙ заявил, что Секретариат Президента передаст в правоохранительные органы для детального изучения материалы по признакам государственной измены и политической коррупции в действиях лидера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО.

Он сообщил, что, по имеющейся информации, политическое руководство Российской Федерации с особым вниманием рассматривает решение о поддержке кандидатуры Ю.ТИМОШЕНКО на выборах Президента Украины после выполнения условий, касающихся пассивной позиции премьер-министра Украины и ее политической силы в конфликте с Грузией.

«Координация проекта «Выборы-2010» возложена на созданный в Москве центр во главе с Виктором МЕДВЕДЧУКОМ. В центр также входят Сергей КЛЮЕВ, Григорий СУРКИС и Александр ЗАДОРОЖНИЙ. Гуманитарными проектами в Украине будет заниматься Дмитрий ТАБАЧНИК», говорится в сообщении.

При этом, отмечает А.КИСЛИНСКИЙ, на реализацию проекта поддержки Ю.ТИМОШЕНКО уже зарезервировано около 1 миллиарда долларов США.