В Севастополе не может быть ситуации, подобной кавказскому конфликту

“В Севастополе и близко ничего не может быть такого, что произошло на Кавказе. Украина с Россией - братские славянские народы, мы будем дружить”. Об этом сегодня заявил журналистам в Севастополе глава городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН.

Как передает корреспондент УНИАН, он “убежден, что у нас и намека не будет на то, что происходит на Кавказе. Думаю, мудрости всем хватит, чтобы подобное не повторилось”.

По мнению С.КУНИЦЫНА „плохо, что среди людей такие страхи гуляют. Задача - очень толерантно выйти из ситуации”. Как считает председатель горадминистрации, „нам на местном уровне, думаю, не нужно вмешиваться в эту ситуацию, не нужно устраивать митинги и волновать народ. Есть главы государств, есть парламенты и правительства, - пусть они разбираются и решают вопрос базирования (Черноморского флота РФ – УНИАН), передвижения и всего прочего”. С.КУНИЦЫН надеется, что „пыл угаснет после принятия тех или иных решений, и выйдем на конструктивное взаимодействие. Потому что, как минимум, 10 лет у нас нет другого варианта”.

По убеждению председателя горадминистрации, „не нужно вокруг этого делать какую-то политику”. По его словам, „мы сейчас готовимся к празднику, Дню Независимости, готовим большой концерт. На этой неделе открываем фестиваль «Золотой берег», чтобы он в перспективе составил конкуренцию Юрмале”. С.КУНИЦЫН рассказал, что из 18 стран приедут в Севастополь конкурсанты для участия в этом фестивале. „То есть, - по его словам, - город живет нормальным рабочим жизням, и не нужно вокруг этого заострять ситуацию”.

Отвечая на вопрос относительно судьбы кораблей ЧФ РФ, которые находятся возле кавказского побережья, С.КУНИЦЫН отметил: „Корабли ЧФ вернутся, станут. Ведь первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК сказал, что принятое решение не касалось действия кораблей и не имеет обратной силы. Так что, вернутся”.

Что же касается будущего, то, по мнению председателя горадминистрации, „правительства Украины и России, парламенты, администрации президентов будут разбираться с тем, как эту ситуацию выравнивать и исправлять”.