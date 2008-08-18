Украинские националисты перечислили уроки нападения на Грузию

Общий сбор Объединения украинских националистов (державников) - ОУН(д) - осуждает акт агрессии России против Грузии.

Об этом говорится в заявлении Общего сбора Молодежной общественной организации Объединения украинских националистов (державников) о вооруженной агрессии РФ против Грузии, которое обнародовал сегодня на пресс-конференции в УНИАН член Центрального провода ОУН(д) Виталий МАТЯШ.

“Общий сбор Объединения украинских националистов (державников) осуждает акт агрессии России против Грузии и призывает государства и народы Европы и мира выступить с протестами против преступлений российских импер-шовинистов, которые можно сравнить с акциями гитлеровцев в ХХ веке”, - отмечается в заявлении.

ОУН(д) заявляет о своей солидарности и поддержке свободолюбивого грузинского народа, который стремится построить демократическое общество, стать полноправным членом Евросоюза и НАТО.

“Учитывая тот факт, что российская агентура в Крыму пытается осуществлять подобную акцию с выдачей российских паспортов крымским жителям и гражданам Украины в целом, ОУН(д) призывает украинские власти пресечь эту преступную акцию, которая может послужить почвой для вмешательства РФ во внутренние дела Украины и основанием для возможной вооруженной агрессии в Крыму под маской защиты “российских” граждан, а также этнических россиян и русскоязычных в Крыму от “насильственной украинизации”, говорится в заявлении.

Участники Общего сбора ОУН(д) требуют аннулировать паспорта тех граждан Украины, которые на сегодня получили российское гражданство, а также сделать геополитические выводы из нынешних событий на Северном Кавказе.

Для сохранения территориальной целостности Украины авторы заявления считают необходимым, в частности, демонтировать памятники российской империи в Крыму, увеличить финансирование украиноязычных печатных и электронных СМИ, открыть в Крыму больше украинских общеобразовательных школ и высших учебных заведений, прекратить сокращение украинской армии, по крайней мере до получения Украиной статуса Плана действий относительно членства в НАТО, ускорить интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО, ускорить вывод Черноморского флота РФ из Севастополя, объявить о пожизненном объявлении персонами “нон-грата” тех проимперски настроенных граждан России, которые сделали публичные заявления об отторжении Крыма от Украины и присоединении его к Российской Федерации.