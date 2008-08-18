Регионалы хотят расследовать поставки украинского оружия в Грузию

Партия регионов предлагает создать Временную следственную комиссию Верховной Рады Украины по проверке фактов поставок Грузии украинской военной техники с нарушением норм украинского законодательства и международного права.

Народный депутат от Партии регионов Валерий КОНОВАЛЮК зарегистрировал проект постановления о создании вышеупомянутой Временной следственной комиссии.

В то же время, на официальном сайте парламента текст проекта пока является недоступным.

Как сообщалось, по данным МИД, Украина, осуществляя военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами, в том числе и с Грузией, руководствовалась резолюцией Совета безопасности ООН, строго придерживаясь правил, установленных международными режимами в сфере торговли вооружением, а также норм внутреннего законодательства в области экспортного контроля.

Министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ неоднократно отвергал обвинения в адрес Украины в незаконном снабжении оружия в Грузию.

«Если украинское оружие кто-то покупает, то это значит, что оно имеет спрос в мире. Мы имеем много избыточного оружия и пытаемся его продавать, но только в те страны, в отношении которых нет международного эмбарго на торговлю оружием», - отметил Ю.ЕХАНУРОВ.