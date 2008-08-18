Ющенко поговорил с Адамкусом о ЧФ России

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО по телефону информировал Президента Литовской Республики Валдаса АДАМКУСА о последних решениях украинской власти относительно урегулирования вопросов, связанных со временным пребыванием Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, в ходе разговора Президент Украины и Президент Литвы обменялись мнениями относительно ситуации вокруг Грузии.

Главы двух государств выразили удовлетворение подтверждением ключевого принципа урегулирования - обеспечение территориальной целостности Грузии и высказались за необходимость участия в зоне конфликта многосторонних миротворческих сил.

В.ЮЩЕНКО и В.АДАМКУС отметили важность совместного с президентами Польши, Эстонии и премьер-министром Латвии визита в Грузию, который они вместе осуществили 12-13 августа. Этот визит, по их оценке, способствовал нормализации ситуации.

Президент Украины информировал собеседника о последних шагах украинской стороны относительно урегулирования вопросов, связанных со временным пребыванием Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины.

Также стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества на евроатлантическом направлении. В частности, В.АДАМКУС информировал о запланированном на 19 августа 2008 года в Брюсселе заседании Североатлантического совета НАТО на уровне министров иностранных дел стран-членов Альянса.

Президент Украины В.ЮЩЕНКО и Президент Литвы В.АДАМКУС договорились продолжить контакты по результатам заседания САС НАТО и консультации по вопросам урегулирования ситуации в Грузии с лидерами других государств.

Разговор состоялся по инициативе литовской стороны.

Как сообщал УНИАН, 13 августа Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО утвердил порядок пересечения государственной границы Украины военнослужащими, военными кораблями и самолетами Черноморского флота России, которые находятся на территории Украины.

Кроме того, глава Украинского государства утвердил порядок передвижения военных формирований Черноморского флота РФ вне мест их дислокации на территории Украины.