Нуланд вновь встретится с помощником Путина - СМИ
11:51, 22 июня 2016Политика
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Помощник президента России Владислав Сурков проведет 23 июня встречу с помощником госсекретаря США Викторией Нуланд.
Нуланд посетит Москву / Фото УНИАН
Об этом заявил источник в Москве, передает ТАСС.
"Помощник президента России Владислав Сурков проведет 23 июня в Москве встречу с помощником госсекретаря США Викторией Нуланд", - сказал собеседник агентства.
Читайте такжеУ Путина заявили, что РФ не может реализовать Минские соглашенияРанее УНИАН сообщал, что помощник госсекретаря США Виктория Нуланд в среду прибывает с визитом в Киев, после чего отправится на переговоры в Москву.
Напомним, в мае по результатам встречи с помощником Путина Сурковым Нуланд заявила, что США не признают итоги выборов на Донбассе, если они пройдут вне Минских соглашений.
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