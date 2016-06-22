Нуланд вновь встретится с помощником Путина - СМИ

Об этом заявил источник в Москве, передает ТАСС.

"Помощник президента России Владислав Сурков проведет 23 июня в Москве встречу с помощником госсекретаря США Викторией Нуланд", - сказал собеседник агентства.

Читайте такжеУ Путина заявили, что РФ не может реализовать Минские соглашенияРанее УНИАН сообщал, что помощник госсекретаря США Виктория Нуланд в среду прибывает с визитом в Киев, после чего отправится на переговоры в Москву.

Напомним, в мае по результатам встречи с помощником Путина Сурковым Нуланд заявила, что США не признают итоги выборов на Донбассе, если они пройдут вне Минских соглашений.